Nuovo caso di Epatite A, positivo uno studente: chiusa una scuola nel Napoletano

Si registra un nuovo caso di Epatite A in provincia di Napoli: si tratta di uno studente dell’istituto De Filippo di Santa Maria La Carità, chiuso per consentire le operazioni di sanificazione.

Epatite A, nuovo caso: chiusa una scuola in provincia di Napoli

A risultare positivo al virus – che, proprio nel periodo in prossimità della Pasqua, aveva fatto registrare già diversi casi nel Napoletano – è stato uno studente del plesso di Cappella dei Bisi dell’Istituto scolastico Eduardo De Filippo.

A confermarlo, comunicando i provvedimenti già messi in atto, è stato il sindaco di Santa Maria La Carità, Giosuè D’Amora, che in una nota ha sottolineato: “Con ordinanza n.3 del 12 Maggio 2026 ho disposto la chiusura straordinaria del plesso Cappella dei bisi del C.D Eduardo De Filippo per effettuare interventi di disinfestazione straordinari, cosi come prescritti dall’Asl in data odierna per un caso di Epatite A riscontrato nell’istituto scolastico”.

“Dopo il suddetto intervento, la scuola potrà riaprire. Sono in contatto con l’autoritá sanitaria che mi ha rassicurato sul da farsi e sulle norme precauzionali da attuare cosi come da prescrizione della normativa in vigore. Si comunica ció anche via social per consentire una tempestiva organizzazione alle famiglie coinvolte”.

Epatite A: cos’è e sintomi

L’epatite A è una malattia infettiva acuta del fegato causata dal virus HAV. Solitamente si diffonde per via oro-fecale, dunque mangiando o bevendo cibi o acque contaminate, come molluschi non sufficientemente cotti (soprattutto cozze).

Il virus può diffondersi anche attraverso il contatto con una persona contagiosa, ad esempio condividendo lo stesso bagno senza la necessaria igiene delle mani, oppure anche per via sessuale. Nei casi più lievi e soprattutto nei giovani, l’epatite si contrae senza particolari sintomi. Per chi li sviluppa, invece, si segnalano nausea, vomito, diarrea, ittero, febbre e dolore addominale. Raramente può verificarsi una insufficienza epatica acuta, molto più frequente negli anziani.