ULTIM’ORA. Scossa di terremoto a Napoli, l’epicentro è sul Vesuvio: la magnitudo

Una scossa di terremoto è stata registrata a Napoli nella mattinata di oggi, 29 maggio 2026, con epicentro sul Vesuvio.

Scossa di terremoto a Napoli: l’epicentro è sul Vesuvio

La scossa, di magnitudo 2.0, è stata rilevata dai sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – Osservatorio Vesuviano, alle ore 4:30, ad una profondità di 0 km. Una scossa, dunque, molto superficiale che, nonostante la lieve intensità, potrebbe essere stata chiaramente avvertita dai residenti della zona.

Il terremoto, registrato dalla Sala INGV di Napoli, è stato localizzato in particolare tra Ottaviano, Somma Vesuviana, Massa di Somma e San Sebastiano al Vesuvio, a 6 km da Portici, 7 km da Torre del Greco ed Ercolano.

Si tratterebbe di scosse rientranti nella normale attività vulcanica che, come ben si sa, da sempre caratterizza la zona. Gli scienziati hanno più volte sottolineato come scosse di queste magnitudo siano estremamente comuni in un’area vulcanica: eventi sismici di bassa intensità, come questo, non sono quindi indicativi di alcuna attività vulcanica imminente ma rappresentano un fenomeno naturale legato ai movimenti della crosta terrestre.

Anche stavolta resta da escludere un ipotetico collegamento con l’attività bradisismica dei Campi Flegrei, trattandosi di due realtà diverse con sismicità non legate tra loro.