L’estate 2026 sarà bollente, caldo anomalo e ondate africane già a giugno: da quando

L’estate 2026 si rivelerà particolarmente bollente: stando alle prime proiezioni meteo già le prime settimane di giugno saranno caratterizzate da ondate di caldo abbastanza precoci rispetto alla media del periodo.

Stando a quanto reso noto da Il Meteo, l’ultimo aggiornamento del Centro Europeo ha delineato le prime proiezioni su temperature e precipitazioni attese in Italia a giugno, mese che segna ufficialmente l’inizio dell’estate.

Quest’anno già l’ultima decade di maggio si è rivelata abbastanza insolita con l’arrivo dell’anticiclone africano che ha dato il via ad una prima fase di caldo, facendo schizzare i termometri soprattutto al Sud, con valori ben lontani da quelli solitamente registrati in primavera.

Questo schema sinottico ci accompagnerà anche agli inizi di giugno: il mese si aprirà, infatti, all’insegna del grande caldo e di una diffusa stabilità atmosferica. Si registreranno, dunque, temperature “anomale”, con scarti fino a +2/3 gradi dai valori di riferimento su tutte le Regioni.

Una condizione climatica che si tradurrà nel susseguirsi di ondate di caldo pienamente estive piuttosto precoci, considerando che l’inizio ufficiale dell’estate è previsto per il 21 giugno. Un caldo record che man mano mostrerà anche l’altra faccia della medaglia: lo scontro tra correnti africane e fresche, infatti, come generalmente accade, favorirà anche l’avanzata di eventi meteo estremi.

Vista la distanza temporale, tuttavia, si attendono nuovi aggiornamenti che possano confermare o smentire la proiezione attuale. In definitiva nel prossimo mese si verificherà il passaggio di consegne tra primavera e estate che, quest’anno, si rivelerà particolarmente calda soprattutto su alcune zone del Paese.