Canzone napoletana Patrimonio dell’Unesco, l’evento a Verona in diretta TV: gli ospiti

Canzone napoletana candidata all'UNESCO, l'evento a Verona con D'Alessio, Da Vinci e Ranieri

Il 5 giugno, in prima serata su Rai 1, direttamente dall’Arena di Verona sarà trasmesso il grande evento per la candidatura della canzone napoletana classica a Patrimonio dell’Unesco: a rappresentare l’eccellenza della città partenopea saranno Sal Da Vinci, Massimo Ranieri e Gigi D’Alessio.

Canzone napoletana candidata all’UNESCO: l’evento a Verona

Campioni del Mondo – Italia Loves UNESCO darà il via ad una grande festa nazionale dedicata ai patrimoni italiani tra opera, cucina e soprattutto la canzone napoletana che sarà protagonista di uno spettacolo unico trasmesso in diretta su Rai 1. L’evento vedrà la partecipazione di cento delegati Unesco provenienti da ogni parte del mondo.

Nell’Anfiteatro prenderà vita uno spettacolo lirico senza precedenti tra artisti, musicisti, mimi, danzatori e figuranti che faranno sognare gli spettatori. In Piazza Bra, invece ci sarà un tributo alla cucina italiana con la rappresentazione, in diretta, di tutte le fasi di preparazione di una grande cena popolare “sotto le stelle”, con mille persone.

Tra gli ospiti già annunciati Plàcido Domingo, Vittorio Grigolo e Patti Smith. Gli artisti che accompagneranno il lancio ufficiale a Patrimonio dell’Umanità della canzone partenopea saranno Gigi D’Alessio, Sal Da Vinci e Massimo Ranieri. Un altro grande evento che vedrà Napoli protagonista come luogo di eccellenze che rendono il nostro paese conosciuto in tutto il mondo.