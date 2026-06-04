Sionismo e genocidio, Erri De Luca non partecipa più al Festival Salerno Letteratura

Erri De Luca non parteciperà al Festival Salerno Letteratura dopo essersi dichiarato sionista ed aver negato il genocidio in Palestina. L’organizzazione lo aveva escluso dalla prolusione che avrebbe dovuto tenere nel corso dell’evento, proponendogli di partecipare in un’altra sezione, ma lo scrittore ha rinunciato.

Erri De Luca non partecipa al Festival di Salerno dopo le parole su genocidio e sionismo

Erri De Luca ha commentato che “Non sono stato escluso dal Festival di Salerno, è il Festival che si è escluso da me”. Un gioco di parole che non cambia la sostanza delle cose e, soprattutto, non modifica quanto sostenuto da Erri De Luca il quale, volendo mettere una pezza alle dichiarazioni che hanno suscitato lo sdegno di gran parte dell’opinione, ha ritrattato con un intervento riguardante quella che ha definito “una parola infelice”, sionismo. In realtà, una ritrattazione in tanti se l’aspettavano sulle decine di migliaia di morti civili che Israele ha causato e continua a causare con un’aggressione barbara, immorale, criminale. E genocida, stando a quanto asserito dalla Corte Internazionale di Giustizia dell’Aia. Ad ogni modo, anche se non si volesse parlare di genocidio, i crimini di guerra restano e urlano giustizia davanti all’umanità intera.

Il Festival non ha voluto replicare, ma Gennaro Carillo, condirettore artistico della manifestazione, ha precisato che “La prolusione implica una certa identità di vedute con chi te le commissiona, quanto meno rispetto alla più tragica delle evidenze, i morti civili di Gaza. La prolusione è l’atto che apre il festival e in un certo senso ne detta la linea. Per questo abbiamo preferito riconsiderare la nostra decisione originaria, anche per evitare strumentalizzazioni. Non c’è nessuna censura. De Luca era invitato comunque, seppure in altra sezione, ma ha preferito declinare”.