Bimbo di 12 anni violentato in un negozio nel Napoletano: costretto ad entrare nel ripostiglio

Sarebbe stato arrestato un uomo di 47 anni a Casalnuovo, in provincia di Napoli, con l’accusa di aver violentato un bambino di soli 12 anni che si era presentato al suo negozio.

Bambino violentato in un negozio a Casalnuovo: arrestato

Il ragazzino era giunto all’interno dell’esercizio commerciale per svolgere una commissione. Stando a quanto emerso, il commerciante avrebbe costretto il 12enne a seguirlo nel ripostiglio del negozio, per poi abusare di lui.

Tornato a casa, il bambino si sarebbe mostrato palesemente scosso, finendo poi per confessare l’orrore al papà e alla mamma. In poco tempo la notizia si è diffusa nel territorio di Casalnuovo dove pochi giorni fa si è tenuto anche un corteo di protesta per mostrare vicinanza alla famiglia e chiedere interventi urgenti alle istituzioni.

“Papà, ti devo dire una cosa. Mi prometti che non ti arrabbi?” – avrebbe detto il 12enne tornato a casa dai genitori. La coppia avrebbe poi deciso di accompagnare il figlio all’ospedale Santobono di Napoli dove gli accertamenti medici avrebbero certificato la violenza.

Intanto, il 47enne si sarebbe presentato in questura, accompagnato dal suo legale di fiducia, per confessare l’accaduto. Le indagini sono condotte dalla Procura di Nola. Per l’uomo – anche lui papà – sono scattate le manette e il trasferimento in carcere.