Anziana derubata e massacrata in casa, in ospedale con 6 costole rotte: presi soldi e oro

Truffa del finto carabiniere ai danni di una donna anziana a Napoli, in zona Arenella: il malvivente si sarebbe presentato in casa della 93enne portando via soldi e oro, finendo per picchiare brutalmente la vittima.

Truffa del finto carabiniere a Napoli: anziana massacrata di botte

Stando a quanto emerso, la donna sarebbe stata truffata, derubata e picchiata brutalmente in casa da un falso carabiniere che si sarebbe presentato alla sua porta dopo averla contattata telefonicamente, raccontando di una ipotetica rapina in gioielleria che, in qualche modo, avrebbe coinvolto anche la nipote della donna.

Secondo il racconto del malvivente, la ragazza avrebbe assistito al furto e rientrava a far parte dei possibili indagati. La richiesta era quella di dover perquisire casa della donna e controllare i suoi gioielli in oro per accertarsi che non si trattasse del bottino rubato.

In pochi minuti il truffatore si sarebbe introdotto nell’appartamento, chiedendo all’anziana di prendere oro e soldi (anche quest’ultimi a sua detta prelevati durante la rapina). Vengono così sottratti alla donna diversi gioielli e 1.800 euro in contanti. In quel momento, la donna, avendo compreso che si trattava di una truffa, avrebbe preso il cellulare per chiedere aiuto ma l’uomo, temendo una sua reazione, avrebbe iniziato a colpirla.

Stando a quanto rende noto Il Mattino, le avrebbe prima sferrato un pugno dietro la nuca per poi colpirla con calci e pugni quando, stordita, si sarebbe accasciata a terra. Infine avrebbe inviato un messaggio alla nipote scrivendo: “Andate da vostra zia perché ha subito una piccola truffa”.

La ragazza si sarebbe precipitata sul posto insieme a suo padre per soccorrere la zia. Di qui la corsa in ambulanza verso l’ospedale Cardarelli dove la donna è stata ricoverata all’interno del Trauma Center con sei costole rotte e un trauma cranico. Intanto proseguono le indagini per risalire ai responsabili del colpo.