Paura a Napoli, crolla il pavimento della cucina: padre e figlio precipitano al piano di sotto

Momenti di panico questa notte a Napoli, in via Arenaccia, dove sarebbe crollato il pavimento della cucina di un appartamento: padre e figlio che si trovavano all’interno dell’abitazione sono stati estratti vivi.

Napoli, crollato pavimento della cucina: padre e figlio precipitano

Stando a quanto reso noto da Il Mattino, il crollo avrebbe interessato un’abitazione situata al secondo piano di uno stabile. Al suo interno, precisamente in cucina, si trovavano un papà con suo figlio. A seguito del cedimento del pavimento entrambi sono precipitati, cadendo al piano sottostante.

L’appartamento al piano inferiore, dove sono stati recuperati padre e figlio, risultava disabitato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli per dare il via agli accertamenti del caso e mettere in sicurezza l’area durante gli interventi di salvataggio.

Intervenuti anche i vigili del fuoco che hanno salvato le vittime affidandole alle cure dei sanitari. Padre e figlio sono stati trasportati entrambi in ambulanza all’ospedale CTO, al momento non si hanno aggiornamenti sulle loro condizioni ma, per fortuna, non sono in pericolo di vita.