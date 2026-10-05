Pasquale è morto a 32 anni, fatale lo schianto frontale: l’incidente nel Napoletano

Si chiamava Pasquale Amato, l’uomo di 32 anni morto lo scorso sabato a seguito di un tragico incidente avvenuto sulla Circumvallazione esterna Arzano – Casoria.

Incidente a Casoria: Pasquale è morto a 32 anni

Stando a quanto emerso si sarebbe trattato di uno schianto frontale violentissimo tra lo scooter della vittima e un’auto. Al momento non è ancora stata chiarita la dinamica della vicenda ma entrambi i veicoli sono stati sequestrati per consentire il prosieguo delle indagini.

Per Pasquale l’impatto si sarebbe rivelato fatale: il 32enne sarebbe morto sul colpo e a nulla sarebbero serviti i tentativi di rianimazione messi in campo dai sanitari del 118, accorsi sul luogo dell’incidente, che non hanno potuto fare altro che contatarne il decesso.

L’uomo alla guida dell’autovettura, invece, non ha riportato particolari ferite. La salma del 32enne è stata sequestrata e messa a disposizione dell’autorità giudiziaria che potrebbe scegliere di disporre l’esame autoptico. La notizia, intanto, si è diffusa nel Napoletano generando dolore e sconforto per la perdita prematura e improvvisa di un giovane cittadino.