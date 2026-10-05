Arriva la perturbazione atlantica, temporali e calo termico in Campania: da quando

Dopo giornate soleggiate e temperature gradevoli, stando alle previsioni meteo, è in arrivo una perturbazione atlantica che scatenerà piogge e temporali anche in Campania.

Meteo, arriva la perturbazione atlantica: temporali in Campania

L’ottobrata, il fenomeno climatico che ha caratterizzato questa prima parte del mese, tenderà ben presto ad esaurirsi, lasciando spazio ad una prima svolta atlantica: al Centro e sulle regioni tirreniche prenderà il sopravvento il maltempo, influenzando anche le temperature.

“I Centri di Calcolo mostrano il progressivo indebolimento dell’alta pressione a vantaggio di correnti più umide e instabili occidentali. Passiamo da un contesto d’impronta tardo-estiva ad una dinamica pienamente autunnale“ – ha dichiarato Federico Brescia, meteorologo de Il Meteo.

I primi segnali di instabilità potrebbero farsi strada già a partire dal pomeriggio di oggi, lunedì 5 ottobre, con una prima ondata di piogge in Sardegna, Liguria e Toscana. Martedì 6 ottobre l’instabilità dovrebbe insistere ancora a ridosso delle Regioni del Medio e Alto Tirreno.

Tra mercoledì e giovedì, il fronte perturbato arriverà anche in Campania: “Questo passaggio coinvolgerà gran parte del Centro-Nord e la Campania, con precipitazioni che potranno risultare a tratti intense. I mari attorno alla penisola mantengono temperature superficiali ancora prossime o superiori ai 25 gradi, dunque sopra la media stagionale. L’interazione tra l’aria più fresca in arrivo e questa riserva di calore potrebbe rendere più intense le precipitazioni”.

Di conseguenza il peggioramento riguarderà anche le temperature con i valori termici che potrebbero crollare anche di 5-7 gradi su gran parte del Paese, in particolare nei valori massimi.