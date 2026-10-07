Parto record in Campania, è nata Francesca Pia: la mamma ha 59 anni, il papà 70

Si è verificato in Campania, in un ospedale del Salernitano, un parto del tutto eccezionale: è nata Francesca Pia, una bimba venuta al mondo da una mamma di 59 anni e un papà 70enne.

Parto eccezionale in Campania: nata da mamma di 59 anni

Un caso raro e di grande interesse nel campo della medicina della riproduzione, soprattutto per l’età avanzata dei genitori della neonata. Mamma e figlia stanno bene, seguite fin dall’inizio del percorso dall’equipe del professor Mario Polichetti, dalla gravidanza alla nascita.

“Siamo di fronte a un caso davvero eccezionale perché ottenere un concepimento a un’età materna di 59 anni rappresenta un evento estremamente raro. Per noi è motivo di grande soddisfazione aver accompagnato questo percorso fino alla nascita di una bambina che oggi sta bene e cresce regolarmente” – ha spiegato il dottor Polichetti a L’Ora della Sera.

“Francesca Pia è in ottima salute e questo è naturalmente l’aspetto che ci dà maggiore soddisfazione. Alla nascita pesava 2,4 kg mentre oggi è arrivata a 4,5 kg. La sua crescita sta procedendo molto bene. Quando si affrontano percorsi così complessi, ogni passaggio richiede grande attenzione e responsabilità. Vedere oggi questa bambina stare bene è la gratificazione più importante per tutta l’equipe”.

“Una mamma di 59 anni e un papà di 70 anni rappresentano un dato anagrafico assolutamente fuori dall’ordinario per una nascita di questo tipo, ed è per questo che possiamo parlare di un evento veramente raro. Credo che sia una storia che possa essere considerata di grande interesse anche a livello internazionale. Sono rarissimi i casi di concepimento a queste età e poter raccontare oggi la nascita di una bambina che sta bene è motivo di orgoglio”.

“Per un medico non c’è soddisfazione più grande che vedere il risultato del proprio lavoro trasformarsi nella nascita di una nuova vita. In questo caso, per le caratteristiche del percorso e per l’età dei genitori, possiamo davvero parlare di qualcosa di strabiliante” – ha concluso.