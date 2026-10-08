Scuole chiuse a Torre del Greco per l’allerta meteo arancione: l’ordinanza

A seguito dell’avviso di allerta meteo arancione diramato dalla Protezione Civile della Regione Campania, il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, ha firmato un’ordinanza che dispone la chiusura di scuole, cimitero, parchi e giardini pubblici dalle ore 15:00 di giovedì 8 ottobre alle ore 15:00 di venerdì 9 ottobre 2026.

Allerta meteo arancione: domani scuole chiuse a Torre del Greco

La Protezione Civile ha prorogato l’allerta meteo che, a partire dalle 15:00 di oggi, passerà dal livello giallo a quello arancione limitatamente su Napoli, le isole del Golfo e il territorio Vesuviano. Per questo motivo, il primo cittadino torrese ha disposto la chiusura delle scuole e gli altri luoghi pubblici per tutta la durata dell’allerta.

Una decisione motivata dal “concreto pericolo per la circolazione veicolare e pedonale a causa dell’impraticabilità delle strade, del rigurgito della rete fognaria e della possibile caduta di alberi, rami o elementi di arredo urbano” e per “scongiurare il pericolo per la pubblica incolumità”.

L’ordinanza dispone la chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, pubblici e non, dei parchi, giardini comunali e del locale cimitero dalle ore 15:00 di giovedì 8 ottobre alle 15:00 di venerdì 9 ottobre, riservandosi di adottare ulteriori provvedimenti in relazione all’andamento meteorologico.