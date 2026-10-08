ALLERTA METEO arancione, chiudono le scuole nel Napoletano: dove

A seguito dell’avviso di allerta meteo arancione diramato dalla Protezione Civile della Regione Campania, alcuni sindaci del Napoletano hanno deciso di sospendere le attività scolastiche: di seguito l’elenco dei Comuni che hanno disposto la chiusura delle scuole per la giornata di venerdì 9 ottobre 2026.

Allerta meteo arancione e chiusura scuole: dove nel Napoletano

Tra i primi a disporre la chiusura degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, c’è il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella. Su tutto il territorio torrese, dunque, le attività didattiche saranno sospese. Scuole chiuse anche a Portici come da ordinanza pubblicata sul sito ufficiale dell’amministrazione comunale.

Le lezioni salteranno anche a Giugliano, unitamente alla chiusura di parchi, villa comunale e cimitero. Istituti pubblici e privati resteranno chiusi anche a Volla, così come gli impianti sportivi pubblici e privati. Stesso provvedimento anche nel Comune di Calvizzano.

Gli istituti resteranno chiusi anche a Qualiano, Melito ed Ercolano. Al momento il Comune di Napoli ha disposto soltanto la chiusura di parchi cittadini e spiagge pubbliche, non facendo alcun riferimento alle scuole. Nelle prossime ore, altri comuni potrebbero disporre di ulteriori decisioni. Seguiranno aggiornamenti.