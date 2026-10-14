Precipita dalla struttura di riabilitazione, tragedia nel Napoletano: è morto a 24 anni

Chiede risposte la madre del ragazzo autistico di 24 anni morto dopo essere precipitato dal terrazzo della struttura di riabilitazione di Monteruscello, a Pozzuoli, dove si trovava in cura.

Monteruscello, ragazzo autistico precipitato: è morto a 24 anni

La tragedia si sarebbe verificata ieri, gettando nello sconforto l’intera comunità. Il giovane si trovava all’interno della struttura dove riceveva assistenza quando, per cause ancora in corso di accertamento, sarebbe precipitato perdendo la vita sul colpo. Al momento l’ipotesi è quella di un drammatico gesto volontario ma saranno le indagini a chiarire l’intera dinamica della vicenda.

“La madre del ragazzo autistico si chiede perché il figlio sia stato lasciato solo visto che era seguito da terapisti personali durante il giorno e la notte. Sarà necessario verificare le modalità di assistenza e sorveglianza e ricostruire la sequenza degli eventi” – ha dichiarato, all’Ansa, l’avvocato Sergio Pisani che, con l’associazione “La Battaglia di Andrea”, assiste la mamma del 24enne deceduto.

“L’obiettivo è ottenere risposte sulle circostanze della morte del giovane e fare in modo che gli elementi rilevanti siano adeguatamente approfonditi. Restano da chiarire con particolare attenzione le circostanze dell’accaduto e le informazioni fornite dalla madre in merito all’organizzazione della sorveglianza”.

Suicidio, si può sempre chiedere aiuto

Chiunque può avere pensieri di suicidio, la cosa fondamentale è non sottovalutarli né fingere di non averli. A volte si fa fatica a vedere una via d’uscita a problemi che sembrano enormi, ma non è mai così: a tutto c’è rimedio e si deve sempre essere ottimisti.

Per questo bisogna chiedere aiuto ai propri familiari, amici o affidarsi ad esperti come Telefono Amico. Inoltre è possibile far riferimento agli psicologi presenti nelle Asl della Regione Campania.