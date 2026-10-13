La violenta aggressione al padre intervenuto per difendere le figlie continua a scuotere il Vomero e ad alimentare il dibattito sulla sicurezza durante la movida del fine settimana. Dopo il pestaggio avvenuto nella zona di piazza Vanvitelli, sui social si moltiplicano le reazioni dei cittadini, tra richieste di maggiori controlli, timori per l’incolumità dei ragazzi e proposte drastiche per limitare gli assembramenti notturni.

Tra le idee che stanno circolando online c’è anche quella di chiudere, nelle serate del sabato, alcune stazioni della metropolitana: Vanvitelli, Quattro Giornate e Medaglie d’Oro. Una proposta che viene avanzata da diversi utenti nel dibattito social come possibile risposta alla concentrazione di giovani nelle strade del quartiere, ma che apre interrogativi sull’efficacia e sulle conseguenze di una misura del genere.

Il pestaggio che ha riacceso la paura al Vomero

L’episodio si è verificato nella serata di sabato, nei pressi di piazza Vanvitelli e via Bernini. Un uomo di 50 anni è intervenuto dopo una lite che aveva coinvolto le figlie. La situazione è rapidamente degenerata: il padre è stato aggredito da un gruppo di giovanissimi e, durante la concitazione, è finito a terra mentre transitava un mezzo dell’Asia, che gli ha schiacciato una gamba.

L’uomo è stato trasportato all’ospedale Cardarelli e sottoposto a un intervento chirurgico. Le notizie successive hanno escluso il rischio di amputazione dell’arto, mentre la famiglia ha denunciato anche minacce rivolte alle ragazze dopo l’aggressione. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire l’accaduto e identificare i partecipanti, anche attraverso le immagini disponibili.

La proposta di chiudere tre stazioni della metropolitana

Nel confronto online, alcuni cittadini individuano proprio negli spostamenti verso il quartiere uno degli aspetti da affrontare. Da qui la proposta di sospendere il sabato sera il servizio nelle stazioni di Vanvitelli, Quattro Giornate e Medaglie d’Oro, considerate punti di accesso a una delle aree più frequentate della movida napoletana.

Si tratta, al momento, di una richiesta che emerge dal dibattito social, non di un provvedimento annunciato dalle istituzioni o di una decisione ufficiale sul servizio metropolitano. L’eventuale chiusura delle stazioni richiederebbe valutazioni da parte degli enti e dei gestori competenti, anche in relazione alla mobilità dei residenti, dei lavoratori e di chi utilizza il trasporto pubblico per rientrare a casa.

Controlli, sicurezza e movida: cresce la richiesta di interventi

La proposta si inserisce in un clima di forte preoccupazione tra i residenti, che chiedono una presenza più costante delle forze dell’ordine nelle ore serali e notturne. Dopo l’aggressione, è stata annunciata per sabato una mobilitazione pacifica in piazza Vanvitelli, promossa da famiglie e cittadini per esprimere solidarietà alla vittima e chiedere interventi concreti per la sicurezza del quartiere.