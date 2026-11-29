Da domenica 6 dicembre 2026, prende ufficialmente il via il Natale a Napoli con l’accensione del Grande Albero in Piazza Municipio e delle luminarie della città.

Natale 2026 a Napoli: albero e accensione luminarie

Alla cerimonia inaugurale, in Piazza Municipio, prenderanno parte il sindaco Gaetano Manfredi, l’assessora al Turismo e alle Attività Produttive Teresa Armato, l’assessore regionale al Turismo Enzo Maraio, il vicesindaco di Città Metropolitana di Napoli Giuseppe Cirillo.

L’accensione delle luminarie offrirà ai partecipanti un momento di grande spettacolo con i canti del coro That’s Christmas Live Show, diretto dal maestro Carlo Morelli. Alle 17:30, nella parte bassa della piazza, sarà inaugurata la Natività a grandezza naturale, benedetta da Monsignor Gennaro Matino.

Una serata di festa e magia che segnerà l’inizio del periodo festivo a Napoli. Un altro grande evento da vivere in vista del periodo più magico dell’anno che ha già visto il lancio della storica fiera dei presepi di San Gregorio Armeno. A breve sarà annunciato anche il cartellone degli eventi di Capodanno per celebrare l’arrivo del nuovo anno tra spettacolo e intrattenimento.