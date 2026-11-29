Una vera e propria tragedia si è consumata ad Acerra, nel Napoletano, dove una giovane ragazza di soli 14 anni, Michelle Valentino, è morta dopo aver mangiato una pizza.

Acerra, morta a 14 anni dopo aver mangiato una pizza

Stando a quanto ricostruito, la giovane aveva trascorso la serata in pizzeria con le amiche. Aveva mangiato una pizza, avendo cura di togliere la mozzarella prima di imboccarla ma al suo ritorno a casa avrebbe comunque iniziato ad avvertire i primi sintomi di una possibile reazione allergica al lattosio.

La mamma le avrebbe somministrato subito del cortisone ma le condizioni della ragazza sarebbero precipitate in pochi istanti, spingendo i genitori ad allertare prontamente i soccorsi. La 14enne, ancora viva ma in grave condizioni, sarebbe stata trasportata in ambulanza fino all’ospedale Villa dei Fiori di Acerra, dove purtroppo ne è stato constatato il decesso.

Michelle avrebbe compiuto 15 anni a gennaio. La vicenda ha sconvolto l’intera cittadinanza, ricordando la tragedia che colpì la famiglia D’Orsi, quando il giovane Adriano, anche lui 15enne, perse la vita dopo aver mangiato un gelato a Casoria, a seguito di uno shock anafilattico.