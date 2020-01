Una buona notizia arriva per gli abitanti della città di Torre del Greco. Sono stati stanziati circa 25mila euro per l’acquisto di attrezzature, macchinari e mezzi di Protezione civile. La città metropolitana di Napoli ha infatti stanziato un milione di euro (998.271,54€) ai Comuni divisi in gruppi in base al numero di abitanti. Tra i beneficiari anche Torre del Greco che si è classificata tra le prima città in graduatoria. Prima in assoluto nel gruppo caratterizzati dai comuni con popolazione compresa tra 50mila e 100mila abitanti.

Sono stati assegnati, con determina dirigenziale di Città Metropolitana di Napoli del 31 dicembre u.s. – venticinquemila euro alla città di Torre del Greco per l’acquisto di attrezzature, macchinari e mezzi di Protezione civile. L’atto amministrativo, a firma del Dirigente dell’area di pianificazione territoriale ed urbanistica, dell’Ente metropolitano, ha riconosciuto alla città di Torre del Greco, uno tra i maggiori contributi erogati per l’implementamento e il potenziamento delle risorse di protezione civile nelle amministrazioni locali.

Considerevole anche il punteggio incassato dall’Ente di Largo Plebiscito sulla domanda presentata che si qualifica il più alto, con 73 punti, tra tutti i comuni dell’interland napoletano, ad eccezione della sola città di Napoli.

“Sono soddisfatta del risultato raggiunto, ha dichiarato l’assessore al ramo, Luisa Refuto. D’altronde, anche l’ istituzione di un gruppo comunale di volontari, per il settore di protezione civile, sta a dimostrare la continua e costante attenzione dell’amministrazione verso questa tematica. Il risultato è la riprova che lavorare, con impegno, ripaga sempre”.

Soddisfazione anche nelle parole del sindaco di Torre del Greco, Giovanni Palomba:

“Dopo la sottoscrizione dei P.I.C.S., una nuova risorsa economica viene assegnata a questo territorio da Città Metropolitana. Quest’ Amministrazione comunale, continua a lavorare nel solo ed esclusivo interesse della collettività, raggiungendo con i fatti e non con gli spot, o, con slogan risultati ed obiettivi. Quanto dichiarato in campagna elettorale, riguardo al reperimento di fondi e contribuzioni sovracomunali, é un impegno garantito e certificato dalle nostre azioni politiche”.

