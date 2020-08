Il Comune di Palma Campania, in provincia di Napoli, registra un nuovo caso di coronavirus. A comunicarlo il sindaco Nello Donnarumma, che in una diretta sulla sua Pagina Facebook nella serata di ieri ha spiegato la vicenda nel dettaglio:

“Abbiamo un caso di coronavirus all’interno del nostro territorio. Un nostro concittadino del Bangladesh questa mattina [ieri] si è recato presso l’ospedale di Nola, non per motivi legati a un presunto caso di covid, ma per un mal di schiena“.

L’ospedale di Nola ha seguito naturalmente i protocolli vigenti. L’uomo è stato sottoposto a un test rapido, che ha dato esito positivo, e in seguito a tampone, che ha confermato la sua positività al covid. Come spiega il sindaco Donnarumma, il cittadino al momento è asintomatico, ed è già stato sottoposto a regime di quarantena insieme a tutte le persone che condividono con lui l’appartamento.

“Naturalmente stiamo ricostruendo tutti i contatti in queste ore”, continua il sindaco. “Voglio ringraziare le forze di polizia locale, ma anche i sindacati, che ci stanno aiutando in questo. Per ora la situazione è circoscritta a questo caso, il cittadino è stato portato a casa dall’ospedale in totale sicurezza“.

“Poteva accadere a ognuno di noi. Il coronavirus può essere contratto in qualsiasi situazione“, precisa ancora il sindaco di Palma Campania. Per questo, ricorda il primo cittadino, bisogna rispettare sempre l’obbligo di mascherina, nei luoghi chiusi e nel momento in cui non si riesce a mantenere una distanza di sicurezza. In caso contrario è facile che si creino nuovi focolai, com’è accaduto a Sant’Antonio Abate.