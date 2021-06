La notizia della morte di, fratello di Pino e volto di “Terra Mia” ha sconvolto senza dubbio l’ambiente napoletano e tutta la sua famiglia. Come il fratello Pino, anche Salvatore se n’è andato all’improvviso per un problema al cuore, non lasciando nessuno scampo a possibili salvataggi.

Tutto il lutto e il dramma per la scomparsa del fratello minore, l’ha espresso il fratello Nello, anche lui musicista. Sulla propria pagina Facebook, Nello ha voluto salutare Salvatore Daniele con un ricordo molto toccante e intimo: “Sasà, non hai voluto farti salutare. Non hai voluto farci fare una risata. Proprio così come in questa foto !!! Sei mio fratello e ne sono orgoglioso per come lo eri. Siamo stati una famiglia strana ma siamo tosti però .

I rimproveri che ti abbiamo fatto in vita sono stati tanti, proprio perché eri diverso da noi, eri all’incontrario di tutta la famiglia , però avevi un grande cuore ed eri sempre il primo ad esserci vicino quando eravamo in difficoltà eri il primo a correre !! Che dirti il maledetto cuore ti ha portato via proprio oggi mentre io sono qui in Toscana lontano da Napoli a tenere a bada l’altro che fa un po’ di capricci , ma sto arrivando da te .

Noi siamo i DANIELE e in un modo o un altro ne usciremo sempre a testa alta!! Ciao Totò ti voglio bene anche se non te l’ho mai detto , ma eri speciale perché eri diverso. Capa pazza? Sì. Sarò ripetitivo, avevi un grande cuore ci mancherai. R.I.P. Fratello mio“.