Incidente sull’autostrada A1

Questa mattina sull’Autostrada A1 Milano Napoli è avvenuto unche è costato la vita ad una persona. Poco prima delle 11, nel tratto, in provincia di Caserta, in direzione Roma, un’auto ha perso il controllo finendo in una scarpata.

La vittima, 31 anni di Volla e il ferito, 39 anni, viaggiavano a bordo della stessa auto quando è avvenuto lo schianto. Come riferisce CasertaNews, il 31enne, commerciante nel settore dell’abbigliamento, è stato estratto dalla lamiere dai vigili del fuoco del Capoluogo, privo di vita. Il passeggero, suo collega, ha riportato lesioni gravi agli arti inferiori e al torace, ed è stato affidato alle cure del 118 che lo ha trasportato d’urgenza presso l’azienda ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta.

Non si conoscono ancora le cause della perdita del controllo dell’auto. Gravi disagi anche alla circolazione con code oltre 5 km sul tratto coinvolto.

E’ l’ennesimo incidente stradale che coinvolge persone molto giovani. Solamente ieri a Qualiano, un altro ragazzo di 30 anni, padre di 2 figli, ha perso la vita schiantandosi con la sua moto in un camion che stava per entrare in un distributore di carburante. Così come a perdere la vita troppo in fretta è stato Manuel, un ragazzo di soli 17 anni, che pochi giorni fa è stato coinvolto in un incidente a Nocera.