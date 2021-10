Un 40enne pachistano, ricercato da oltre 10 anni, è stato rintracciato ed arrestato in Campania, precisamente ad Aversa. Proprio in un albergo della zona, infatti, è stato raggiunto dagli agenti della Polizia di Stato. A renderlo noto è l’Ansa.

Pachistano arrestato ad Aversa: era ricercato da oltre 10 anni

Le autorità del Pakistan erano da anni impegnate nella ricerca dell’uomo, accusato di aver ucciso con colpi di arma da fuoco ben 5 persone. Per tale motivo era stato emesso un mandato di cattura internazionale per omicidio plurimo. Nella giornata di oggi il 40enne è stato catturato grazie all’intervento delle forze dell’ordine che, bloccando le vie di fuga, hanno fatto irruzione nella sua camera.

L’uomo è stato condotto presso il carcere di Ariano Irpino, ad Avellino, in attesa di estradizione in Pakistan dove dovrà scontare l’ergastolo. Intanto è emerso che in passato sarebbe riuscito a sfuggire agli agenti presentando loro false generalità.

Soltanto poche settimane fa si è verificato l’arresto di altri due latitanti introvabili da mesi. I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Napoli, in sinergia con quelli della compagnia di Scalea, sono poi riusciti a localizzarli ed arrestarli. Prima di quel momento, i due coniugi, entrambi ritenuti contigui al clan Mazzarella, avevano fatto perdere le loro tracce.