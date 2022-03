I Carabinieri di Forio, a Ischia, hanno arrestato un uomo di 31 anni residente sull’isola, già noto alle forze dell’ordine, per maltrattamenti e atti persecutori nei confronti dell’ex compagna, arrivando a perseguitarla fino in caserma.

Il 31enne, con precedenti specifici, si era recato sotto casa della sua ex compagna cominciando ad inveire nei suoi confronti. Le urla, tuttavia, non sono bastate: dopo poco l’uomo ha iniziato a lanciare anche dei sassi, infrangendo alcune finestre dell’abitazione della donna.

La vittima, presa dal terrore, portando in braccio il proprio figlio di 1 anno, è riuscita a scappare per recarsi alla più vicina caserma dei Carabinieri. Eppure, l’aggressore non si è arreso e ha seguito la donna e il bambino fino alle porte della caserma. Lì i militari dell’arma sono intervenuti per bloccarlo ma durante l’arresto l’uomo ha continuato a minacciare di morte l’ex compagna.

L’ennesimo episodio di violenza contro le donne che, grazie all’intervento dei Carabinieri, non ha causato danni fisici alla vittima. Soltanto pochi giorni fa, invece, a Pontecagnano, per la fine di una relazione mai accettata, la giovane Anna ha perso la vita ad appena 30 anni. Il suo ex compagno, un 40enne, è stato arrestato dalla Polizia con l’accusa di omicidio.