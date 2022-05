A Gragnano, in provincia di Napoli, sono stati esplosi alcuni colpi di pistola contro un 24enne che si trovava un una pizzeria del posto. La vittima risulta ferita ma non in pericolo di vita. A renderlo noto è ‘Il Corriere del Mezzogiorno’.

Gragnano, colpi di pistola in pizzeria: ferito un 24enne

Stando ad una prima ricostruzione, il giovane, di Sorrento e incensurato, si trovava all’interno del locale per cenare ed era seduto al suo tavolo quando, improvvisamente, un uomo sarebbe entrato dirigendosi verso di lui per poi esplodere diversi colpi di pistola. Una situazione che creato il panico all’interno della sala: i presenti, presi dal terrore, hanno cercato di scappare mentre l’autore del ferimento si sarebbe dato alla fuga.

Il 24enne è stato raggiunto alla gamba destra da due proiettili. Sul posto è accorsa un’ambulanza che ha trasportato il giovane all’ospedale di Castellammare di Stabia dove attualmente è ricoverato. Nonostante le gravi ferite, il 24enne non è in pericolo di vita.

Intanto i carabinieri hanno avviato le indagini del caso cercando di ricostruire le dinamiche della vicenda e individuare l’autore della violenta aggressione. Il ferito è già stato interrogato dagli inquirenti che stanno cercando di far luce su eventuali litigi sfociati nell’ultimo periodo.