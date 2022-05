I protagonisti della rissa a colpi di casco della spiaggia delle Monache a Posillipo sono stati puniti con il Dacur (divieto di accesso in aree urbane), il cosiddetto Daspo urbano, in virtù del quale il destinatario della misura non può recarsi e frequentare determinate città o sue zone. I due non potranno recarsi per un anno a via Posillipo, via Petrarca, via Sermoneta, largo Sermoneta, via Mergellina e via Caracciolo; non potranno neanche soffermarsi nelle immediate vicinanze di queste strade. La notizia è diffusa dalla Questura di Napoli che ha emesso il provvedimento.

Rissa sulla spiaggia delle Monache: i fatti

Gli autori dell’episodio sono un uomo di 38 anni ed uno di 43, un ex militare del centro storico di Napoli. Il 38, infastidito da alcuni ragazzini sulla spiaggia, avrebbe provocato senza farlo di proposito la rottura del dente di uno dei giovani che ha quindi chiamato il padre. Quest’ultimo si è recato sulla spiaggia e con il casco ha cominciato a picchiare il rivale, fino a cercare di annegarlo. Grazie all’intervento degli altri bagnanti la rissa è stata sedata, ma nel frattempo i bambini presenti piangevano terrorizzati alla vista di tanta violenza.

L’episodio ha avuto una fortissima diffusione grazie alla diffusione tramite i social del video, girato da uno degli astanti. Filmato che è stato anche ripreso da numerosi media cittadini.