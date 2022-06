ULTIM’ORA. Trema la terra in Campania: scossa di magnitudo 2.6

I sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia hanno registrato una scossa di terremoto di magnitudo 2.6, avvenuta nella mattinata di oggi, 1 giugno 2022, in Campania con epicentro a Sassinoro, in provincia di Benevento. L’evento è stato avvertito dalla popolazione ma non si registrano danni a cose o persone.

Terremoto in Campania con epicentro a Sassinoro: magnitudo 2.6

La scossa, di magnitudo 2.6, avvenuto nella zona di Sassinoro ad una profondità di 4 km, ha avuto luogo alle ore 8:10 di questa mattina. Nonostante la bassa intensità, probabilmente a causa della profondità non eccessiva, il sisma è stato avvertito dai residenti.

Soltanto lo scorso febbraio a Sassinoro una scossa di magnitudo 3.1, ad una profondità di 10 km, era stata rilevata dalla Sala Operativa dell’INGV seguita da un’altra molto lieve sempre con epicentro nella stessa zona e ancora una volta avvertita dalla popolazione. Ulteriori eventi sismici, nella stessa giornata, erano stati poi registrati a Morcone, nel Beneventano, e in costa cilentana.

Diverse sono le segnalazioni giunte a mezzo social da parte dei cittadini che hanno avvertito il sisma. Qualcuno racconta di aver sentito in maniera molto forte la scossa, altri la descrivono come breve ma molto intensa. Non sono pervenuti avvisi di danni o disagi da parte della cittadinanza.