VIDEO/ Folle col furgone corre e investe i pedoni: tiro a bersaglio come nei videogiochi

È vera e propria follia quella del guidatore di un furgone bianco che, tra Volla e Cercola, in provincia di Napoli, circola correndo tra le strade ed investe volontariamente i pedoni, come succede in alcuni videogiochi. Lo stesso mezzo avrebbe già investito almeno tre persone, accertate poiché soccorse dal personale del 118.

Il video di uno degli investimenti è stato inviato al consigliere regionale Borrelli che lo ha pubblicato su Facebook. Nel filmato si vede in modo oltremodo chiaro come una donna, che si posiziona su ciglio della strada per far passare il furgone, venga travolta dal mezzo che cambia la propria direzione con lo scopo di coglierla in pieno.

Fare attenzione specialmente a bambini e anziani

Il fatto è assurdo, sconvolgente. Si spera che le forze dell’ordine rintraccino l’autore di questo gesto brutale per fermare la sua pazzia e salvare così vite umane. Si invita la popolazione, in particolar modo i residenti in quelle zone, a prestare la massima attenzione e mettersi in salvo qualora notassero furgoni o altre vetture sospette. Proteggere in particolar modo i bambini, i ragazzi e gli anziani, che per la loro particolare vulnerabilità potrebbero diventare vittime di questo squilibrato.