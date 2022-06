Follia a via dei Tribunali: rissa con sedie e tavolini davanti ai turisti

Napoli – Una rissa a colpi di sedie nel cuore del centro storico di Napoli, davanti ai turisti. Siamo in via dei Tribunali ed il filmato è stato pubblicato nella serata di ieri dalla pagina Facebook Comitato Vivibilità Cittadina, che concentra la propria attività sul tema del decoro cittadino e di una movida sostenibile.

Dal video è possibile notare quattro persone che si picchiano usando sedie e tavolini che, presumibilmente, si trovavano per strada poiché appartenenti ad una o più attività della zona. Il motivo del litigio è ufficialmente sconosciuto, una delle ipotesi più plausibile potrebbe essere proprio la contesa degli spazi esterni dove riporre le suppellettili.

“Laddove non ci sono regole – scrive il Comitato Vivibilità Cittadina –ognuno impone la sua regola e finisce sempre per vincere il più forte… Questo gravissimo fatto è accaduto in via tribunali in pieno giorno … non si esclude che la ragione sia connessa all’accaparramento degli spazi pubblici visto l’ingolfamento che ormai si registra in tutta Via Tribunale di tavoli, tavolini e suppellettili di vario genere e natura”.