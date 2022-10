Napoli, emergenza minori e criminalità. Arrestato un 17enne per tentata rapina

Napoli – Ancora, purtroppo, un minorenne nei guai con la giustizia. I Carabinieri hanno infatti arrestato un ragazzo di 17 anni per tentata rapina ai danni di due turiste al Rione Sanità.

Napoli, minorenne arrestato per tentata rapina

I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Napoli Stella, al termine di attività investigativa coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in istituto penale minorile emessa dal G.I.P. del Tribunale per i Minorenni di Napoli nei confronti di un 17enne napoletano del quartiere Sanità, ritenuto gravemente indiziato del delitto di tentata rapina avvenuto in data 2 ottobre 2022.

L’indagato è accusato di aver impugnato un coltello e di aver tentato di rapinare un gruppo di turiste che passeggiava lungo le strade del quartiere Sanità. Una pattuglia di militari del nucleo operativo Stella vide tutto, impedì la rapina e arrestò il 17enne. Il provvedimento eseguito è una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e il destinatario della stessa è persona sottoposta alle indagini e quindi presunta innocente fino a sentenza definitiva.

La necessità di aiutare i giovani di ogni estrazione sociale. Il caso Alessio Bossis

Di due giorni fa è la notizia invece della morte di Alessio Bossis, ucciso con sette colpi a soli 22 anni. Un omicidio maturato molto probabilmente in ambito camorristico, essendo stato il giovane già condannato in primo grado per una stesa effettuata nel 2019. Alessio apparteneva ad una famiglia onesta, perbene e agiata: i soldi non sarebbero mai stati un problema per lui. Da ragazzo era stato anche ingaggiato da una prestigiosa società di calcio, ma per qualche motivo ha scelto la malavita. La sua storia è emblematica: lo Stato, le famiglie, la società dovrebbero intervenire in aiuto di tutti i giovani, di ogni estrazione sociale.