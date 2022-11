Violenza sessuale su 6 studentesse all’università: arrestato tecnico della Federico II

I carabinieri del nucleo investigativo di Napoli hanno arrestato un tecnico di laboratorio dell’università Federico II con l’accusa di violenza sessuale continuata ai danni di 6 studentesse.

Le indagini sarebbero partite a seguito della denuncia-querela sporta da una studentessa che avrebbe spiegato ai carabinieri di essere stata costretta a subire abusi sessuali da parte del tecnico nel mese di novembre 2021. Sarebbe stata oggetto di palpeggiamenti e carezze all’interno dei locali dell’università.

Ulteriori attività investigative hanno permesso di acquisire altri gravi indizi sulle condotte dell’accusato che, nel corso degli anni, avrebbe abusato di altre 5 giovani studentesse, seguendo le stesse modalità. Le operazioni sono state effettuate in sinergia con l’ateneo che, tra l’altro, ha tempestivamente e cautelativamente disposto, nelle more dell’accertamento della penale responsabilità, la sospensione del dipendente per 30 giorni e il successivo trasferimento in altra sede, non a contatto con gli studenti.

I carabinieri hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura della Repubblica, IV sezione indagini “violenza di genere e tutela delle fasce deboli della popolazione”, con applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti dell’uomo. Dovrà rispondere del reato di violenza sessuale continuata, aggravata per essere stata commessa all’interno del luogo di istruzione frequentato dalle vittime.