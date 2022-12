Scampia, arrestato storico esponente del clan Di Lauro: chi è Raffaele Paolo

La Squadra Mobile della Questura di Napoli ha arrestato oggi Raffaele Paolo, ricercato da cinque mesi e ritenuto un elemento di spicco del clan Di Lauro. L’uomo si trovava presso un bar di via Bakù a Scampia: era uscito temporaneamente dal suo nascondiglio per le feste natalizie e probabilmente anche per una intermediazione con il clan Raia attivo sempre a Scampia.

Chi è Raffaele Paolo, il latitante dei Di Lauro arrestato a Scampia

Raffaele Paolo è conosciuto con il soprannome di Rockets ed è un elemento ritenuto storicamente vicino al clan Di Lauro, sin dai tempi della reggenza del capostipite Paolo Di Lauro, alias Ciruzzo ‘o Milionario, al quale è rimasto fedele anche dopo le faide di Scampia. Raffaele Paolo era stato arrestato anche nel 2003, sempre dopo una latitanza, insieme ad altri esponenti di spicco. Attualmente è ritenuto vicino anche ai Rispoli di Secondigliano.

Era uscito dal nascondiglio per le feste di Natale

Nei giorni scorsi sono stati arrestati proprio cinque esponenti del clan Raia, ritenuto egemone proprio nella zona in cui è stato arrestato Raffaele Paolo. Gli inquirenti avevano ipotizzato che potesse tornare vicino alla famiglia in concomitanza con le festività di Natale, secondo una consuetudine comune ai latitanti di camorra: hanno perciò intensificato i controlli sui suoi familiari e sono riusciti così a scovarlo. L’arresto è avvenuto intorno ad ora di pranzo: Paolo era in compagnia di una donna, era disarmato e non ha opposto resistenza all’arresto.