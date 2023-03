Grazie emozione ed il dolore immenso dei cari di Diana Biondi al suo funerale, che è stato celebrato sabato 4 marzo nella chiesa di Santa Maria del Pozzo a Somma Vesuviana. La messa è stata celebrata Don Nicola De Sena; presenti tantissime persone oltre a familiari ed amici. Anche l’amministrazione cittadina ha fatto sentire la propria vicinanza: in chiesa era presente infatti il sindaco Salvatore Di Sarno.

Funerali di Diana Biondi: l’omelia di Don Nicola De Sena

Estremamente significative le parole di Don De Sena che ha detto: “Diana è sorella, figlia, nipote, amica. Per noi Diana è un segno di prossimità e di vicinanza. Non lasciamo morire Diana una seconda volta! Ai giovani: impariamo a sentire la bellezza della nostra vita, anche se la debolezza ci prende, anche se la fragilità ci fa fallire. Gesù stesso, il Figlio di Dio, sulla strada della croce è caduto tre volte, perché potesse essere segno di un umanità capace di rialzarsi con la forza dell’amore. Sì, perché l’unico successo nella vita è la capacità nostra di spenderci nell’amore, senza riserve, senza contraccambio”.

Importante l’appello ai genitori: “Dite ai vostri figli che volete loro del bene. Date loro una carezza, un bacio e dite loro che, seppur dovessero cadere o fallire in qualcosa, voi continuerete a credere in loro. Ogni tanto, come genitori, fa bene esternare i sentimenti che già portate nel cuore; i vostri ragazzi ne hanno un bisogno tremendo”.

La vita di Diana sotto il peso di una società malata

Una vita che si è spezzata sotto il peso delle aspettative generate da una società in larghi tratti malata, dove il valore di una persona viene “calcolato”: titoli di studio, persone e luoghi frequentati, aspetto fisico, abbigliamento, l’apparenza data dai social networks. Nulla contano invece le reali capacità personali, le aspirazioni, i sogni. La vita, soprattutto dei giovani, è diventata come un’enorme tabella precompilata dove mettere un segno per ogni traguardo raggiunto: un cammino che deve essere uguale per tutti, tutti con gli stessi tempi. Un’omologazione da pezzi fabbricati in serie.