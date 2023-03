Francesco Pio Valda si è avvalso della facoltà di non rispondere. L’assassino di Francesco Pio Maimone, morto per una scarpa sporca, è rimasto in silenzio davanti al gip del Tribunale di Napoli, Maria Luisa Miranda, che lo ha incontrato nel carcere di Secondigliano dove è attualmente detenuto. Valda è assistito dall’avvocato Antonio Iavarone che ha detto all’Ansa: “Il mio assistito, inoltre, non ha reso alcuna dichiarazione spontanea. Restiamo in attesa del provvedimento da parte del Gip nel rispetto del lavoro della Procura e degli inquirenti”.

Non avrebbe mostrato alcun segno di pentimento Francesco Pio Valda che, nella notte tra domenica e lunedì, avrebbe sparato per dimostrare ad un gruppo rivale che la pistola di cui era in possesso era vera, idonea a ferire a morte. Proprio ciò che è accaduto. Dopo l’arresto sarebbe apparso freddo, per nulla scosso dall’idea di avere spezzato la vita di un innocente senza motivo.

Autopsia e funerali di Francesco Pio Maimone

Intanto oggi si svolge l’autopsia sul povero Francesco Pio Maimone, mentre sabato 25 marzo si terranno i funerali a Pianura nella chiesa di San Lorenzo Martire. A celebrare la messa sarà don Gennaro Pascarella, vescovo della diocesi di Pozzuoli che comprende anche alcuni i quartieri della periferia occidentale di Napoli, ossia Fuorigrotta, Bagnoli, Soccavo e proprio Pianura.