Scambio elettorale politico mafioso: arrestato Luciano Mottola, sindaco di Melito

Arrestato dall’anti mafia il sindaco di Melito Luciano Mottola. La Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito una ordinanza di custodia cautelare nei confronti del primo cittadino e di altre 17 persone: si tratta di soggetti gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di scambio elettorale politico mafioso, attentati ai diritti politici del cittadino, associazione di tipo mafioso, corruzione, concorso esterno in associazione mafiosa, tentata estorsione.

Luciano Mottola, il sindaco di Melito arrestato in una operazione anti mafia

Il Gip del Tribunale di Napoli ha emesso il provvedimento, dunque, per 18 persone in totale. Tra costoro, oltre al sindaco Luciano Mottola, vi sono altri due consiglieri comunali di Melito che avrebbero usufruito del supporto della camorra locale per raggiungere il numero di voti necessari ad essere eletti. Tutti gli imputati sono da considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva passata in giudicato.