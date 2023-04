È morto Enzo Festa, lo storico cassiere de “Il Ciottolo” a via Marina

È morto Enzo Festa del locale Il Ciottolo di via Amerigo Vespucci a Napoli, spesso indicato come Il Ciottolo di via Marina. Enzo Festa era uno dei lavoratori storici del famoso bar, cassiere che da anni incontrava i volti di avventori abituali ed occasionali.

Enzo Festa, è morto lo storico cassiere de Il Ciottolo

La notizia della morte è cominciata a circolare nella tarda serata di ieri sui social. È stata confermata dal bar attraverso i social: “Mai avremmo pensato di avere una notizia così. Oggi abbiamo perso il cuore pulsante de Il Ciottolo. Con la tua scomparsa sappiamo che non tutto sarà come prima, ma cercheremo di tenere in vita la tua memoria e portare avanti quello che tu sei riuscito a creare. Hai dedicato la tua vita al lavoro e questo ti fa onore. Riposa in pace, Enzo Festa”.

Tantissimi messaggi per il lavoratore storico de Il Ciottolo

Sono inevitabilmente tantissimi i messaggi e i ricordi dedicati ad Enzo Festa sui social, in particolar modo su Facebook. Era certamente la persona che maggiormente si trovava a contatto con il pubblico, trovandosi a scambiare spesso qualche parola con clienti poi diventati amici.