Muore d’infarto alla festa scudetto del Napoli: la tragedia in piazza Plebiscito

Attimi di panico durante la festa scudetto in piazza del Plebiscito: nel corso dei festeggiamenti per il Napoli campione, un uomo è stato colto da un infarto e poco dopo sarebbe morto. A renderlo noto è Il Mattino.

L’immensa gioia che si trasforma in tragedia, l’allegria che lascia spazio alle lacrime: l’uomo si trovava nella grande piazza partenopea per seguire, attraverso il maxischermo installato, le celebrazioni ufficiali per la squadra azzurra, festeggiando il trionfo napoletano insieme alla folla che si era radunata lì già nel pomeriggio quando, improvvisamente, avrebbe avvertito un malore.

Migliaia di tifosi, cittadini e turisti hanno affollato il Plebiscito per assistere al match Napoli-Sampdoria e allo show partito subito dopo il fischio finale, condotto da Stefano De Martino, con tanti cantanti, artisti e ospiti partenopei e non solo.

Proprio nel bel mezzo della piazza allestita a festa, l’uomo sarebbe stato colpito da un infarto, facendo scattare l’allerta tra i presenti. I sanitari del 118 sarebbero giunti tempestivamente sul posto per soccorrerlo ma nulla sarebbe servito a rianimarlo: poco dopo, mentre si trovava a bordo dell’autombulanza che lo avrebbe condotto presso il più vicino ospedale, il suo cuore avrebbe smesso di battere.