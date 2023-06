Domenica sera di terrore per Nola e tutti i suoi cittadini. Ha dell’incredibile quanto successo tra le vie principali della città aperte al solo passaggio pedonale verso le 23 di ieri sera. Un ragazzo a bordo della sua Fiat Panda ha iniziato a sfrecciare con la sua auto tra adolescenti e famiglie a tutta velocità. L’ipotesi al momento più plausibile è che avesse lo scopo preciso di investire una persona con cui aveva avuto un battibecco pochi minuti prima.

Nola, investe la folla nell’area pedonale: aveva litigato con la fidanzata

Sono le 23 circa, quando un ragazzo ha una violenta discussione con la propria fidanzata nel centro di Nola. Secondo la ricostruzione pubblicata dal quotidiano La Repubblica, a placare i due ci pensa il proprietario di un bar lì vicino che prova a dividere i due e parlare con il ragazzo per placare gli animi. Tentativo che non riesce al ristoratore che scatena ancor di più la rabbia del giovane che decide di correre via a prendere la sua macchina. Sembra essere finita qui la questione, ma invece pochi minuti dopo si scatena il panico.

Una Panda a tutta velocità sfreccia per piazza Duomo con un solo obiettivo, colpire il proprietario del bar e il suo negozio. Follia fermata solo dalla presenza della folla che tra urla e minacce prova ad intimorire il 20enne. Il ragazzo dopo aver provato a colpire il bar in retromarcia, mette la prima e fugge, investendo 7 persone (fortunatamente nessuna di questa è in gravi condizioni) sfrecciando per l’isola pedonale. La corsa del giovane finisce qualche km più avanti, vicino Camposano, dove il conducente dopo aver perso il controllo dell’auto è finito capovolto sulla strada. Il 20enne non ha riportato gravi ferite e successivamente l’impatto è stato arrestato dalle forze dell’ordine locali.

Il 20enne sui social: “Il leone è ferito ma non è morto”

Il giovane subito dopo l’accaduto ha trovato il tempo e modo di pubblicare una storia sui propri social. Il messaggio è chiaro, sopra un suo selfie il 20enne scrive: “Il leone è ferito ma non è morto, a presto Nola mia”. Messaggio di sfida forse per la sua oramai ex fidanzata e il proprietario del bar che ora vogliono giustizia.