Clochard picchiato a morte mentre dormiva nel Napoletano: massacrato da 2 persone

Dramma a Pomigliano d’Arco, in provincia di Napoli, dove lunedì mattina è stato ritrovato in strada il cadavere di un uomo, forse un clochard, e stando agli ultimi accertamenti dei carabinieri sarebbe stato picchiato a morte da alcuni ignoti. A renderlo noto è l’Ansa.

Pomigliano d’Arco, clochard picchiato a morte da 2 persone

Nella mattinata di lunedì, i carabinieri sono giunti in via Principe di Piemonte per la presenza del corpo senza vita di un soggetto. Pare che si tratti di un uomo senza fissa dimora e che, dunque, viveva proprio lungo la strada in cui è stato ritrovato morto.

Secondo i primi accertamenti dei militari dell’arma, l’uomo sarebbe stato aggredito e pestato brutalmente da due persone, non ancora identificate. Lo avrebbero colpito così brutalmente al punto da causarne il decesso. Il tutto mentre la vittima dormiva.

Fin da subito sono state avviate le indagini per ricostruire l’esatta dinamica della vicenda e soltanto in seguito è emersa con chiarezza la pista dell’aggressione. La salma è stata sequestrata per l’autopsia. I carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna stanno continuando a lavorare sul caso per risalire agli individui che avrebbero pestato violentemente la vittima fino a farla morire.

Intanto, per garantire maggiore sicurezza ai cittadini, la nuova amministrazione di Pomigliano ha attivato un servizio di pattugliamento serale nei fine settimana. Una misura volta a contrastare proprio i fenomeni di criminalità e a tutelare l’ordine pubblico, riconoscendo maggiori tutele alla popolazione.Gli agenti hanno il compito di controllare non solo le violazioni stradali ma anche di stroncare sul nascere eventuali aggressioni.