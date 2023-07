Nella serata di mercoledì 12 luglio 2023, in viale Giulio Cesare, a Melito di Napoli, si è verificata una violenta rissa tra alcuni giovani, le cui cause sono ancora poco chiare. Durante lo scontro, due ragazzi di 17 anni, entrambi incensurati e residenti nella zona hanno riportato ferite da arma da taglio.

Rissa a Melito, accoltellati due ragazzi di 17 anni

Il primo ragazzo ha riportato una lacerazione alla schiena con interessamento del polmone, mentre il secondo ha subito una taglio ad altezza gluteo. Entrambi sono stati immediatamente trasportati all’ospedale San Giuliano di Giugliano in Campania, dove sono stati visitati dai medici. Fortunatamente sono stati dimessi e non sono in pericolo di vita.

I Carabinieri della tenenza di Melito hanno immediatamente iniziato le indagini per risalire agli autori dell’aggressione. Dopo sole due ore dal fatto, sono riusciti ad identificare due fratelli del posto, rispettivamente di 19 e 17 anni, che sono stati considerati gravemente indiziati di aver accoltellato i due minorenni.

Le forze dell’ordine hanno effettuato una perquisizione presso l’abitazione dei due fermati, durante la quale sono stati trovati e sequestrati uno smartphone e alcuni indumenti. Secondo i Carabinieri, questi oggetti potrebbero essere stati utilizzati durante l’aggressione. I due fratelli, non avendo precedenti penali, sono stati denunciati a piede libero.

Le indagini condotte dai Carabinieri di Melito proseguono con l’obiettivo di raccogliere ulteriori prove e testimonianze che possano chiarire i motivi alla base della rissa e confermare la responsabilità dei due indagati.

Episodi di violenza come questi richiamano l’attenzione sul problema della sicurezza nelle strade e pongono l’accento sul bisogno di maggiori controlli e prevenzione in queste zone. Le autorità locali e la comunità stessa sono chiamate ad agire per garantire la tranquillità e la sicurezza dei cittadini, in particolare dei giovani, e per contrastare fenomeni di bullismo e violenza che possono provocare gravi conseguenze per la vita delle persone coinvolte.