Morto mentre giocava a calcetto il consigliere comunale Domenico Aria

Una tragedia ha colpito il comune di Arzano, nel napoletano, dove venerdì 14 luglio 2023 il consigliere Domenico Aria ha perso improvvisamente la vita in seguito ad un infarto fulminante mentre giocava a calcetto. È morto così a 51 anni, lasciando moglie e tre figli, un uomo ed un professionista stimato che godeva di rispetto da parte di tutta la comunità, indipendentemente dallo schieramento politico. Una notizia che ha sconvolto la località arzanese, quella della morte dell’ingegnere edile, come testimoniato anche dai tanti messaggi di cordoglio pubblicati nelle ultime ore, a partire dalla sindaca Vincenza Aruta.

Morto il consigliere Domenico Aria colpito da infarto mentre giocava a calcetto

Anche il Partito Democratico, del quale faceva parte Aria, ha voluto esprimere il proprio cordoglio: “L’intera comunità del Partito Democratico metropolitano di Napoli piange l’improvvisa scomparsa di Mimmo Aria, consigliere comunale di Arzano. Ai familiari, al Sindaco, al Circolo del pd di Arzano e a tutti quanti gli hanno voluto bene le piú sentite condoglianze”.

Queste invece le parole del Movimento 5 stelle: “Caro Domenico Aria, in questo momento sgomento e rabbia prevalgono su tutti i nostri pensieri e parole. La città non perde soltanto un consigliere, un professionista, ma un amico prezioso, raro, gentile. Grazie per quello che umanamente ci hai lasciato, cercheremo di custodirlo nel cuore insieme al tuo ricordo. Oggi un pezzo di noi vola via con te. Il Movimento 5 Stelle Arzano si stringe rispettosamente al dolore della tua famiglia. Ciao Mimmo”.

Anche l’Arzano Volley ci ha tenuto ad esprimere le proprie condoglianze alla famiglia: “L’Arzano Volley si unisce al dolore della famiglia Aria per la scomparsa di Domenico, apprezzato professionista e stimato consigliere comunale della nostra Città.

Alla moglie Annalisa e ai loro tre figli vanno il nostro pensiero e il nostro più sincero cordoglio”.

Questo invece tutto lo sconcerto per l’improvvisa perdita dell’associazione fondata da Domenico Aria, composta da geometri, ingegneri ed architetti arzanesi: “L’associazione GAIA e tutti i tecnici arzanesi esprimono profondo dolore per l’improvvisa scomparsa dell’ing. Domenico Aria, stimato professionista e socio fondatore di questa associazione, alla quale non ha fatto mai mancare il proprio sostegno e impegno. Alla famiglia la nostra vicinanza e il nostro abbraccio. Oggi abbiamo perso un collega e un uomo buono. Ciao Mimmo”.

Anche il partito dei Moderati ha voluto manifestare la propria vicinanza: “La scomparsa del consigliere comunale Domenico Aria rattrista tutti e lascia senza parole. La sua morte è stato un duro colpo per tutta la comunità arzanese. Il partito dei Moderati di Arzano si unisce al dolore della famiglia. Ciao Mimmo”.