Picchiata, corre in caserma a denunciarlo: lui le brucia l’auto davanti ai Carabinieri

Ancora violenza sulle donne. L’ennesimo, scioccante episodio è accaduto ad Afragola, nel napoletano, dove una ragazza dopo essere stata picchiata dal compagno è fuggita raggiungendo la caserma dei Carabinieri per denunciare il fatto. Arrivata sul posto, è stata raggiunta dall’uomo, che ha dato fuoco alla sua auto davanti all’edificio delle forze dell’ordine. Il 37enne è finito inevitabilmente in manette.

Uomo brucia auto della fidanzata davanti alla caserma dei Carabinieri dopo averla picchiata

La dinamica: la ragazza dopo essere stata picchiata dal compagno fugge fino ai Carabinieri per denunciare. Visibilmente scossa, tumefatta in volto, la giovane originaria di Afragola decide di mettere fine a quell’incubo, e racconta i militari tutte le vessazioni subite nel tempo e le botte ricevute senza motivo, comprese quelle di pochi minuti prima di fuggire in auto.

Si sfoga di tutti quei drammatici momenti vissuti la vittima, cercando comprensione anche nei medici del 118 chiamati dai carabinieri per curarle le ferite. Mentre la giovane donna è intenta a denunciare tutto, il violento individua l’auto nel parcheggio antistante alla caserma. Senza pensarci due volte decide di incendiare la vettura, per poi allontanarsi.

I militari all’interno dell’edificio vedono tutto dalle telecamere di sicurezza, e prontamente spengono le fiamme divampate con degli estintori. Dopodiché, grazie anche alla collaborazione della sezione operativa di Casoria, rintracciano l’uomo e lo arrestano per lesioni, maltrattamenti e danneggiamento. Si tratta di un 37enne del posto, già noto alle forze dell’ordine. Ora è in carcere, in attesa di raccontare al giudice la sua versione dei fatti.