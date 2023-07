Blackout a Napoli, in 50 mila al buio per 8 ore: condomino rimane un’ora in ascensore

Nottata di disagi nei quartieri residenziali di Napoli Vomero, Arenella e Fuorigrotta. Un blackout ha colpito i palazzi di decine di migliaia di persone, rimaste senza corrente per quasi 8 ore. Il caldo torrido si è fatto sentire anche sulle linee elettriche, provocando un guasto molto complicato da gestire, durato dalle ore 18 di lunedì 17 luglio 2023 fino alle 2 di notte successive, che ha costretto l’Enel ad adoperarsi per rimediare anche con dei gruppi elettrogeni.

Blackout a Napoli, oscurati i quartieri Vomero, Arenella e Fuorigrotta per 8 ore

I cittadini affacciati ai balconi per rimediare alle temperature insostenibili delle proprie abitazioni, prive della possibilità di utilizzare aria condizionata e ventilatori, hanno infatti potuto assistere all’arrivo in varie strade di enormi camion che trasportavano l’ancora di salvataggio a cui si è aggrappata l’azienda che gestisce la rete di corrente napoletana.

L’intervento dei tecnici è stato immediato, ma anche molto complicato. Al Vomero addirittura è stato necessario effettuare uno scavo per ripristinare le linee elettriche. Le utenze interessate sono state almeno 10 mila: quasi 50 mila persone sono rimaste senza corrente fino a notte fonda.

I disagi creati sono stati molteplici: tante le persone rimaste bloccate all’interno delle ascensori, costringendo ad interventi d’urgenza per evitare il peggio. Molti locali commerciali sono stati costretti a chiudere in anticipo, danneggiando le proprie finanze in maniera diretta e indiretta: con i frigoriferi spenti, infatti, tante cibarie sono andate a male, creando ulteriore danno economico oltre al mancato incasso.

Gravi problemi hanno subito anche le piccole attività alimentari inevitabilmente non provviste di generatori d’emergenza come le grandi strutture: questa mattina hanno fatto la conta degli ingenti danni, inevitabili considerate le temperature altissime di questi giorni che hanno accelerato il processo di deperimento.

E i danni per i negozi di food proseguiranno anche nei prossimi giorni: la clientela infatti, nel timore che qualcuno abbia “riciclato” cibi andati a male, almeno per una settimana sarà più reticente ad acquistare, creando un vero e proprio blocco all’economia alimentare di quartiere.

All’Arenella una persona è rimasta bloccata un’ora in ascensore

Nel quartiere Arenella, uno sfortunato condomino è rimasto bloccato per più di un’ora in ascensore: la corrente è andata via proprio nel momento in cui era intento a risalire verso casa. Fermatosi tra due piani, è stato necessario l’intervento dei tecnici per eseguire la manovra manuale dal terrazzo. Fortunatamente l’uomo ha resistito al caldo e all’ansia molto bene, evitando il peggio.