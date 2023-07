Napoli, due scippi in centro città nel giro di un’ora: torna di moda il furto di Rolex

Due turiste straniere sono state scippate ieri 25 luglio 2023 a Napoli. Come riportato da Ansa, una donna inglese di 82 anni, mentre camminava per le strade del quartiere San Ferdinando di Napoli, è stata derubata di un Rolex Oyster dal valore di 7 mila sterline. Il furto è avvenuto intorno alle 12,10 in via Cesario Console. La vittima, che indossava in quel momento il prezioso oggetto, è stata raggiunta da un individuo dal volto coperto. I passanti hanno provato ad intercettare il ladro, che però è riuscito a scappare a bordo di uno scooter guidato dal complice.

Una moda che non passa purtroppo mai, quella dei furti agli orologi di valore, in particolare Rolex, che tra gli anni ’90 ed i primi anni 2000 ha macchiato la città partenopea di numerosi crimini che hanno rallentato il processo di crescita del territorio. La microcriminalità torna dunque a finire in prima pagina nella cronaca locale.

Napoli, due scippi nel giro di un’ora: tornano di moda i furti di Rolex

La turista si è rivolta alla stazione dei Carabinieri di Chiaia per denunciare l’accaduto: per lei fortunatamente nessun danno fisico, solo la grande paura per l’accaduto. I militari sono in queste ore alla ricerca di scippatori e refurtiva.

A distanza di circa un’ora dal furto del Rolex, a piazza Municipio, non distante dal luogo del primo scippo, ad una turista serba di 73 anni è stata derubata la borsa che indossava a tracolla. In compagnia di un’amica, la donna è riuscita a recuperare la refurtiva grazie all’intervento di una pattuglia di motociclisti del Nucleo radiomobile dei Carabinieri, che hanno visto la scena e sono prontamente intervenuti per il sollievo della vittima. I militari hanno arrestato un ragazzo di 23 anni, incensurato, originario del quartiere Stella: l’accusa è di furto con strappo.