Neonato senza casco in autostrada, trovato il padre: denunciato al Tribunale per i Minori

La Polizia stradale di Angri ha identificato e fermato il proprietario dello scooter a bordo del quale, il 16 luglio scorso, due genitori hanno trasportato un bambino senza casco adagiandolo tra di loro, imboccando l’autostrada A3 Napoli-Salerno. Un episodio increscioso e molto pericoloso, ripreso dallo smartphone del passeggero di un veicolo che passava in quel momento al loro fianco. Il bambino, senza neanche una protezione alla testa, è stato messo in serissimo pericolo dagli irresponsabili genitori.

Neonato in scooter tra i genitori in autostrada, trovati e sanzionati i responsabili

Le forze dell’ordine, come riporta Il Mattino, al termine degli accertamenti hanno comminato al conducente una serie di sanzioni: per trasporto di persone in numero superiore a quelle consentite dalla legge, per trasporto su motociclo di un minore di 5 anni e per trasporto di passeggero senza casco. La multa inflittagli è stata di circa 400 euro, mentre lo scooter è stato interdetto alla circolazione per 60 giorni. Il padre del bambino è stato inoltre segnalato al Tribunale per i Minorenni.

Lascia davvero interdetti la facilità con cui due genitori possano decidere di mettere a rischio la vita dei propri figli, trasportandoli illegalmente su mezzi a due ruote il più delle volte addirittura senza casco. Una pratica che purtroppo è diventata costume: quotidianamente si possono osservare padri e madri che portano i propri figli, a volte neonati, su motocicli in giro. Spesso li accompagnano addirittura a scuola, un luogo che dovrebbe essere per i bambini il fulcro dell’educazione assieme alla famiglia, un posto sacro dove provare a salvare i propri figli da un degrado civico e culturale sempre più evidente e predominante.

Il senso del rispetto delle regole e della sicurezza stradale parte inevitabilmente da genitori ed educatori, con i primi che dovrebbero ricoprire un ruolo primario in tal senso, ma che invece troppo spesso rappresentano i primi esempi errati che i bambini incrociano nel cammino della vita.