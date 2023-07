Lite al Vulcano Buono, Domenico ucciso a 28 anni: un 20enne ha confessato l’omicidio

Si chiamava Domenico Esposito il ragazzo accoltellato a morte nel parcheggio del centro commerciale Vulcano Buono di Nola (in provincia di Napoli), morto a soli 28 anni a seguito di una rissa degenerata in tragedia. A colpirlo sarebbe stato un 20enne che avrebbe confessato l’omicidio alle forze dell’ordine. A renderlo noto è Rai News.

Domenico Esposito accoltellato nel parcheggio del Vulcano Buono: morto a 28 anni

Tutto sarebbe partito da una lite tra giovani, scoppiata per futili motivi ancora da chiarire, forse per un parcheggio. Secondo le prime testimonianze, almeno dieci sarebbero state le persone coinvolte. Ad avere la peggio è stato il giovane Domenico, originario di Acerra, colpito con un coltello e stroncato dalle gravi ferite riportate.

Soccorso dagli amici, il 28enne sarebbe stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Maria della Pietà di Nola. I medici avrebbero fatto di tutto per salvargli la vita ma, purtroppo, poche ore dopo il suo arrivo, per gravi lesioni all’arteria, è deceduto.

La Polizia ha fermato e identificato un ragazzo che avrebbe già confessato l’omicidio: si tratta di un 20enne incensurato, originario del quartiere di Secondigliano di Napoli, che lavorerebbe come guardia giurata proprio nel centro commerciale. Stando a quanto si apprende, nemmeno lui sarebbe riuscito a spiegare il motivo del suo gesto.

“Abbiamo immediatamente messo a disposizione delle forze dell’ordine i filmati di tutte le telecamere di sicurezza recentemente installate nell’area parcheggio del centro. La nostra centrale operativa ha potuto rapidamente allertare le forze dell’ordine e il 118, ma nonostante l’arrivo in tempi rapidi dell’ambulanza non si è riusciti ad evitare una tragedia” – è la nota diffusa dal Vulcano Buono.

“Il drammatico epilogo di quella che sembrerebbe essere una lite per un parcheggio, ci colpisce profondamente. Siamo ancor più impegnati a mettere in campo tutte le possibili procedure per migliorare il controllo e la sicurezza dei nostri clienti in queste aree”.