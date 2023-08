Torre del Greco, ictus al volante: agente fuori servizio e carabinieri gli salvano la vita

Un uomo ha avuto un malore mentre era alla guida della sua Fiat Panda in via Marconi, ad angolo con via Circumvallazione, in pieno centro storico di Torre del Greco. Come riporta Il Mattino, il 61enne ha perso i sensi e si è accasciato con la testa sul volante, perdendo inevitabilmente il controllo ed andando a sbattere contro alcune auto in sosta.

Torre del Greco, 61enne colpito da ictus mentre era alla guida va a sbattere contro auto in sosta: agente fuori servizio della polizia municipale gli salva la vita

In quel momento passava di lì Anna Palomba, agente fuori servizio della Polizia Municipale di San Giorgio a Cremano: con grande prontezza si è infilata nell’auto dell’uomo, prestando soccorso all’uomo e chiamando immediatamente Carabinieri e 118. I militari del nucleo radiomobile della compagnia di Torre del Greco, visto il ritardo dell’ambulanza, hanno caricato l’uomo nella propria vettura, ed hanno trasportato d’urgenza l’uomo all’ospedale Maresca di Torre del Greco. Ricoverato in codice rosso, gli è stato diagnosticato un ictus cerebrale, ma non è più in pericolo di vita. Un vero e proprio atto eroico quello dell’agente Palomba e dei Carabinieri, che con il loro coraggio hanno letteralmente salvato il 61enne.