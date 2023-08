Il marinaio originario della Penisola Sorrentina, al timone del gozzo che ha impattato con il veliero turistico La Tortuga provocando la caduta e la susseguente morte della turista americana Adrienne Vaughan ieri giovedì 3 agosto 2023 intorno alle 18 al largo di Conca dei Marini, sarebbe risultato positivo ai test tossicologici come riportato da Il Mattino. Negativo invece il comandante del veliero turistico Tortuga, un 55enne originario del Napoletano, a bordo del quale c’erano circa 85 persone tra turisti americani e tedeschi, compresi i cinque membri dell’equipaggio, alle prese con i festeggiamenti di un matrimonio.

Incidente mortale tra imbarcazioni ad Amalfi, il marinaio alla guida positivo ai test tossicologici

Il marito della vittima è stato intanto trasferito presso l’ospedale di Salerno per essere sottoposto a intervento chirurgico alla spalla sinistra nella serata di ieri. I bambini si trovano attualmente con i gestori di Villa Giulia, la struttura turistica di Sant’Agata dei due Golfi dove la famiglia americana soggiornava. La salma della donna una volta ricomposta è stata trasferita presso l’obitorio dell’ospedale di Mercato San Severino.

La dinamica dell’incidente di Amalfi tra due imbarcazioni che ha provocato la morte di una turista americana

La vittima era in compagnia del marito e dei due figlioletti, quando l’imbarcazione da diporto di sette metri di lunghezza noleggiata con conducente, sarebbe sbattuta contro il veliero turistico Tortuga, provocando la caduta della donna tra le eliche del motore. La statunitense ha riportato ferite lungo tutto il corpo, in particolare alla testa, mentre il marito è stato colpito ad una spalla. Un vero e proprio miracolo ha salvato i bambini, rimasti illesi. La donna è stata soccorsa dalla Guardia Costiera di Amalfi, supportata da natanti privati, ed è stata portata alla alla Darsena del porto di Amalfi (che aveva vissuto una terribile mareggiata qualche giorno prima) dove c’era un’ambulanza del 118 ad aspettarla. Trasferita d’urgenza al pronto soccorso di Castiglione, nel tragitto i medici hanno provato a rianimarla e saturarla. Dall’ospedale è stata trasferita in eliambulanza a Salerno, ma non c’è stato nulla da fare. Dopo circa un’ora, verso le 19, la donna è morta.