Stupro di Caivano, martedì 29 agosto manifestazione di solidarietà al Parco Verde

Martedì 29 agosto alle 18 si terrà una manifestazione indetta dai comitati cittadini, al Parco Verde, per mostrare sostegno e solidarietà alle vittime dello stupro di Caivano. L’appuntamento è alle ore 18,00 presso la parrocchia di San Paolo Apostolo, guidata da don Maurizio Patriciello. Da lì ci si muoverà a piedi fino al centro sportivo Delphinia, luogo del terribile stupro. Alla manifestazione hanno già aderito Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, Agostino Galiero, co-portavoce provinciale di Europa Verde, Salvatore Iavarone consigliere comunale di Casoria, e il giornalista Pino Grazioli.

“Il Parco Verde di Caivano è tristemente noto per efferati fatti di cronaca, ma quanto accaduto va oltre ogni immaginazione e i colpevoli di queste violenze devono pagare fino all’ultimo per quanto commesso. Hanno distrutto la vita di due giovanissime ragazze. Per questi criminali non ci sia alcuna attenuante. In un momento così difficile bisogna mostrare piena solidarietà alle vittime, per questo sarò presente alla manifestazione di martedì 29 agosto, alle ore 18, voluta dai comitati cittadini. Il Parco Verde non può e non deve essere solo degrado e criminalità”. Questo quanto dichiarato da Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi-Sinistra.

Sulla vicenda si è espresso don Maurizio Patriciello che opera da anni al Parco Verde di Caivano e che per la sua azione quotidiana vive sotto scorta. Le sue parole sono riportate dal Fatto Quotidiano: “Abbiamo abdicato alla fatica dell’educare. Di questa vicenda se ne parlerà per qualche giorno, forse per qualche settimana ma poi queste due povere ragazze si porteranno dentro questo trauma per tutta la vita, vivranno questo dolore con le loro famiglie”.

