Una fortissima mareggiata si è abbattuta sull’isola di Ischia nella notte tra lunedì 28 agosto e martedì 29 agosto. Nella zona di Forio, le onde hanno travolto le piattaforme di alcuni lidi presenti sulla costa, distruggendoli totalmente. Gravi disagi anche ai trasporti: molte le tratte cancellate tra aliscafi e traghetti. La situazione meteorologica sta tornando lentamente alla normalità in queste ultime ore.

Mareggiata Ischia, nel comune di Forio distrutte le piattaforme di due lidi

Stamattina si fa la conta dei danni anche in altri comuni: tra i più colpiti quello di Ischia Porto, dove a fine luglio il sindaco Vincenzo Ferrandino aveva dichiarato lo stato di calamità naturale dopo che la struttura in legno di un lido era stata completamente rasa al suolo dalla potenza del mare sulla spiaggia degli inglesi.

Ischia, assieme a Capri e Procida, è una delle tre isole che attirano nel golfo di Napoli ogni anno milioni di turisti e vacanzieri. Il 26 novembre del 2022 è stata colpita da una tragica alluvione, di cui presenta ancora le ferite. In quell’occasione persero la vita ben dodici persone, di cui quattro bambini. Una vittima fu trovata subito dopo la frana del monte Epomeo, altre sei il giorno successivo, le altre in quelli seguenti. L’ultimo corpo fu ritrovato il 6 dicembre. Gli sfollati furono 230: ben 30 le case distrutte. L’isola era stata già colpita da un forte terremoto nel 2017, che non provocò morti ma 42 persone rimasero ferite e 2.630 furono sfollate. Nonostante non tutti lo percepirono con la stessa intensità e moltissimi turisti in più comuni dell’isola avessero continuato la cena inconsapevoli dell’accaduto, si creò panico tra i cittadini più vicini all’epicentro per via di un black-out. Tra il 2018 e il 2021 si sono registrate altre 72 frane.