Ennesimo episodio di violenza nel cuore di Napoli. Secondo quanto riportato da Il Mattino, un operaio è stato accoltellato più volte nei Quartieri Spagnoli dal 19enne che gli aveva affidato dei lavori di manodopera da effettuare presso il suo chiosco in strada.

Operaio accoltellato ai Quartieri Spagnoli di Napoli, arrestato 19enne già noto alle forze dell’ordine

I fatti sono avvenuti ieri mattina in via De Deo, nei Quartieri Spagnoli a Napoli. Al culmine di una lite nata per futili motivi, l’operaio è stato raggiunto da svariate coltellate. Gli agenti del Commissariato Montecalvario e della Squadra Mobile hanno rinvenuto la vittima dell’aggressione, in condizioni molto gravi, all’interno di un negozio in cui aveva provato a rifugiarsi dopo essere stato colpito da svariate coltellate. L’uomo è stato soccorso dal 118. L’aggressore, un ragazzo di 19 anni originario di Napoli il cui nome era già noto alle forze dell’ordine, è stato raggiunto nella sua abitazione a Montecalvario ed è stato arrestato con l’accusa di tentato omicidio.